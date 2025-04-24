انخفاض درجات الحرارة.. الطقس في الإمارات اليوم الخميس

توقع المركز الإماراتي للأرصاد، أن يكون الطقس في الإمارات اليوم الخميس، صحوا بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل رطبا ليلا على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

حالة البحر

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:34 بالتوقيت المحلي والمد الثاني عند الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي و الجزر الأول عند الساعة 16:39 بالتوقيت المحلي والجزر الثاني عند الساعة 05:04 بالتوقيت المحلي.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:08 بالتوقيت المحلي والمد الثاني عند الساعة 07:44 بالتقويت المحلي والجزر الأول عند الساعة 33 :12 بالتوقيت المحلي والجزر الثاني عند الساعة 01:42 بالتوقيت المحلي.