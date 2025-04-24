سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025، عند نهاية تعاملات أمس آخر يوم عمل بالبنوك قبل إجازة عيد تحرير سيناء.

أسعار الدولار في البنوك



وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.01 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.

سعر الصرف في بنك الكويت الوطني – مصر «NBK» ليسجل 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع



سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية «IDB» بنحو 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK» بنحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان «HDB» بنحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار مستقرًا عند 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع في كل من ميد بنك «MID Bank» والبنك العربي الأفريقي الدولي «AAIB»

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس «SCB» عند 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك اتش اس بي سي – مصر «HSBC» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري «NBE» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي «EALB» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، بانخفاض 0.078%، بينما بلغ السعر في بنك البركة – مصر «Al Baraka» 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع بتراجع أقل نسبيًا بلغ 0.059%.



وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر «BM» نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

وسجلسعر الدولار في بنك القاهرة «BDC» نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني – مصر «QNB Alahli» إلى 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية «ALEXBANK» 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي – مصر «Faisal» إلى 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.