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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سحب رعدية ممطرة.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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ذكر المركز السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف, والحدود الشمالية في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق وأيضا على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض, ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

حركة الرياح

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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