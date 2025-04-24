زيارة تعزية إلى السفارة البابوية في بلجيكا

قام المطران جرجس كورية بزيارة رسمية إلى السفارة البابوية (النينوتشياتورا) في بلجيكا، حيث التقى المطران السفير البابوي المونسينيور فرانكو كوبولا، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة قداسة البابا فرنسوا.

لقاء روحي ورسمي مؤثر

عبّر المطران كورية خلال اللقاء عن حزنه العميق وأسفه الكبير لفقدان الكنيسة الكاثوليكية لراعٍ عظيم، مؤكّدًا وحدة الصلاة والرجاء في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الكنيسة.

مشاركة مرافقة من شخصيات روحية واجتماعية

رافق المطران في هذه الزيارة كل من الأب حبيب كيشار، والسيد شابو كولكير، والآنسة كولجان أوندر، حيث شاركوا جميعًا في تقديم كلمات التعزية والدعم الروحي.



