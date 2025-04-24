فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية جديدة على منطقة قيزان النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة.

13 شهيدًا جراء غارة جوية على أماكن متفرقة في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 13 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من عمليات النسف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وشن الطيران المروحي للجيش الإسرائيلي غارة على شارع العطار غرب مدينة خان يونس.

و شن جيش الاحتلال قصفا بالمدفعية تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة استهدف بها منطقة كف بيت حانون شمال غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عين البيضا في محافظة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خان يونس

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت مصادر طبية فلسطينية سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وجرحى في قصف الاحتلال منزلًا بالمعسكر الغربي بمدينة خان يونس.

كما أطلق طيران الاحتلال نيرانه تجاه مناطق شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وأطلقت مسيرات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص في هجوم للمستعمرين على بردلة في الأغوار الشمالية

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية بردلة في الأغوار الشمالية. حيث حاولوا سرقة مواشي، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة 3 مواطنين في الأطراف السفلية.