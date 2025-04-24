إحياء اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025

يحتفل العالم اليوم الموافق 24 أبريل من كل عام باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المقرر أن يُقام الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025 في الرابع والعشرين من أبريل، تحت شعار: “الفتيات والتكنولوجيا من أجل تحول رقمي شامل”، في رسالة تسلط الضوء على أهمية إدماج الفتيات في العالم الرقمي وتمكينهن من المساهمة في تطويره.

الاحتفال الرسمي العالمي

يُقام الاحتفال الرسمي هذا العام بصيغة هجينة، تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، ويأتي بتنظيم مشترك من دول الكومنولث المستقلة والمنطقة العربية. وسيتصل الحدث ببث مباشر بين مدينتي بيشكيك في قيرغيزستان ونواكشوط في موريتانيا، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب جمهور عالمي يتابع عبر الإنترنت.

في العاصمة بيشكيك، ينظَّم الحدث بالشراكة مع وزارة التنمية الرقمية بجمهورية قيرغيزستان، فيما يتم تنظيم الفعالية في نواكشوط بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

دعوة عالمية للمشاركة

يُشجَّع الأفراد والمؤسسات حول العالم على الانضمام للاحتفاء بهذا اليوم من خلال تنظيم فعاليات محلية موجهة للفتيات في مجتمعاتهم. وقد تم توفير دليل شامل يتضمن أفكاراً عملية وأدوات مبتكرة تساعدكم على تصميم وتنفيذ فعاليتكم الخاصة.