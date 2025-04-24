تجديد حبس المتهمين بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته بـ15 مايو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل وشقيقه، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج سائق أوبر وقتله والقاء جثته من أعلي منطقة جبلية بمدينة 15 مايو.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة تغيب سائق أوبر من مدينة حلوان منذ أواخر شهر مارس الماضي، في ظروف غامضة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يقطن بذات منطقة المجني عليه حيث استدرجه بحجة توصيله لمحافظة الإسكندرية وقام بخنقه والتخلص من جثته بإلقائها من أعلي منطقة جبلية بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص يفيد بتغيب والده ويدعي "هاني طه محمد"، والذي يعمل سائق اوبر، عن المنزل، وانقطعت الاتصالات معه، وكان اخر اتصال اخبرهم فيه بسفره الي مدينة الإسكندرية لتوصيل أحد الأشخاص بطبيعة عمله.

التحريات

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تبين قيام عاطل يدعي أمير ياسر عبدالسلام يوسف، 27 سنة، ومقيم مساكن اطلس دائرة قسم حلوان، باستدراج الضحية بحجة توصيله لمحافظة الإسكندرية وقام بخنقه داخل شقة، واستعان بشقيقه وحملا الجثة داخل شنطة السيارة وقاما بإلقائه من أعلى منطقة جبلية بمدينة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم الرئيسي وشقيقه.

اعترافات المتهم

وبمناقشة المتهم، اعترف بالتخلص من السائق، بعدما استدرجه الي شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعدما قام بخنقه باستخدام يديه، ولم يستطع السائق المقاومة نظرًا لوجود عجز بقدمه اليسرى، وذلك بغرض سرقة سيارته، وبعدها حاول إخفاء الجثمان ولكنه لم يستطع حمله، فقرر التواصل مع شقيقه ويدعي كريم ياسر عبدالسلام، 30 سنه، عاطل ومقيم بذات العنوان، الذي استقل سيارة أجرة وقرر السفر للجاني ومساعدته في إخفاء الجثة، حيث تم وضعه داخل غطاء السيارة، ووضعه في شنطة السيارة المملوكة للمجني عليه، وتم اصطحابه الي القاهرة.



واستكمل المتهم في اعترافاته امام رجال المباحث قائلا: وصلنا مدينة 15 مايو ورميناه من فوق الجبل واخفينا السيارة في احدى المجاورات بمدينة 15 مايو، تمهيدًا لبيعها، كما قام المتهم ببيع هات المتوفي وهو ماركة أوبو، لاحد محلات المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكي.

وتم الإرشاد عنه، وضبط الهاتف المحمول، بمعرفة الرواد محمود سعداوي وأحمد فتحي، معاوني وحدة مباحث قسم شرطة حلوان. وتم إبلاغ رجال الحماية المدنية الذين تمكنوا من استخراج جثة القتيل، والتي قام الجناة بإلقائها من أعلى جبل بمدينة 15 مايو.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

