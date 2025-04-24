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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

نيوزيلندا تنكّس الأعلام حدادًا على وفاة البابا

الفاتيكان
الفاتيكان
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تشهد العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون مظاهر حداد رسمي على وفاة البابا، حيث رُفع علم أسود إلى جانب علم الفاتيكان على سارية نصف مرتفعة خارج السفارة البابوية (الممثلية الرسولية).


السفير البابوي يستقبل المعزين


استقبل السفير البابوي (النونسيو الرسولي) عددًا من قادة الحكومة والدبلوماسيين الأجانب، الذين حضروا لتوقيع سجل التعازي في مقر السفارة، وذلك في لفتة رسمية تعبّر عن الحزن والتضامن مع الفاتيكان.


تنكيس الأعلام في البرلمان والسفارات


ولم يقتصر الحداد على الممثلية الرسولية فقط، بل شمل أيضًا مباني البرلمان وعددًا من السفارات الأجنبية في نيوزيلندا، حيث نُكّست الأعلام احترامًا لرحيل الحبر الأعظم.


الجنازة مساء السبت بتوقيت نيوزيلندا


من المقرر أن تُقام جنازة البابا مساء السبت حسب التوقيت المحلي لنيوزيلندا، وسط مراسم رسمية وصلوات في مختلف أنحاء العالم الكاثوليكي.

 

وفاة البابا فرنسيس جنازه البابا فرنسيس