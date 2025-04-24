الاستعلام عن الحالة الصحية لأب وابنته بعد إصابتهما بتسمم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنتها بتسمم نتيجة وجبة محشي باذنجان فاسدة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

الحالة الصحية للزوج وابنته

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان السيدة كما استعلمت عن الحالة الصحية للزوج وابنته تمهيدًا لسؤالهما.

حدوث حالات تسمم



تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث حالات تسمم داخل شقة سكنية بدائرة القسم، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبجوارها زوجها وابنتهما مصابان بحالات اعياء وفقدان الوعي

الإجراءات القانونية

بعمل التحريات تبين تناولهم وجبة محشي باذنجان فاسدة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.