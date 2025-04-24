واحد رسمي والتاني عرفي.. القصة الكاملة لسيدة متهمة بالجمع بين زوجين بالجيزة

الخميس 24/أبريل/2025 - 04:55 ص

بدأت القصة حينما وصل الزوج إلى منزله في منطقة الحوامدية جنوب الجيزة، بعد غربة امتدت لسنوات في إحدى دول الخليج، ليكتشف مفاجأة صادمة تمثلت في زواج زوجته من رجل آخر بعقد عرفي خلال فترة غيابه، وإنجابها منه طفلة، رغم استمرار زواجها الرسمي منه، ما دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي ضدها يتهمها فيه بالجمع بين زوجين. ولم يكن في باله سوى الاستقرار واستئناف حياته الأسرية، إلا أن التصرفات الغريبة والتغيرات التي لاحظها في تصرفات زوجته «ن. م»، 30 سنة، جعلته يبدأ رحلة شك قادته إلى اكتشاف الحقيقة الصادمة.

أقوال الزوج

وبحسب أقوال الزوج، التي وثقها في محضر رسمي داخل قسم شرطة الحوامدية، فقد تأكد أن زوجته ارتبطت عرفيًا ببائع متجول يبلغ من العمر 34 عامًا، أثناء فترة سفره، وقال أن العلاقة بينهما تطورت سريعًا إلى زواج عرفي في الخفاء، تكلل بإنجاب طفلة لم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية، لعدم قانونية هذا الارتباط.

مأمور القسم لم يصدق في البداية ما سمعه، وطرح سؤالًا مباشرًا على الزوج «أنت متأكد من اللي بتقوله؟»، ليجيب الرجل المنهار: «آه مراتي اتجوزت عرفي وهي على ذمتي، وخلفت كمان»، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة وبدأت رحلة الكشف عن تفاصيل واحدة من أغرب القضايا الاجتماعية التي شهدتها المنطقة.

القبض على الزوجة

مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بتفاصيل الواقعة، وتم على الفور إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها العرفي، اللذَين أقرا خلال التحقيقات بما نسب إليهما، وأوضحا أنهما كانا ينويان توثيق الزواج رسميًا حال وقوع الطلاق بينها وبين زوجها الرسمي.

تحريات المباحث كشفت أيضًا أن الطفلة التي أنجبتها الزوجة لم تتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، نظرًا لعدم اعتراف القانون بزواج والديها، وهو ما وضعهما في مأزق قانوني كبير، خصوصًا بعد افتضاح أمر العلاقة.

أقوال الشهود

رجال المباحث يواصلون جمع أقوال الشهود واستكمال التحريات، وسط متابعة من النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، لحين صدور قرار نهائي بشأن مصيرهما ومصير الطفلة التي وُلدت في قلب فوضى عاطفية وقانونية.

إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل سيدة من منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بالجمع بين زوجين، أحدهما رسمي والآخر عرفي، وإنجابها طفلة من الزوج الثاني.

مباحث الجيزة

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، يفيد بورود البلاغ، وتم ضبط المتهمين. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة والزواج عرفيًا خلال سفر الزوج الأول خارج البلاد، مع علم الطرف الثاني بأنها لا تزال على ذمة زوجها.

تحريات المباحث

وأوضحت التحريات أن الزوجين العرفيين أنجبا طفلة، ولم يتمكنا من تسجيلها رسميًا، واتفقا على الزواج الشرعي لاحقًا بعد طلاقها من الزوج الأول.

شهود العيان

وتواصل المباحث جهودها في سماع أقوال الشهود واستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات.