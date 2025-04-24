لمرورها بحالة اكتئاب.. كواليس مصرع فتاة شنقا داخل شقة سكنية بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة فتاة معلقة بماسورة الغاز داخل شقة عمتها بمنطقة كرداسة.

حالة اكتئاب

وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية ونفت وجود الشبهة الجنائية حول الواقعة، حيث تبين أن الفتاة تخلصت من حياتها شنقًا بسبب إصابتها بحالة اكتئاب.

وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان لذويها وصرحت بالدفن.

جثة طالبة معلقة بماسورة الغاز

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طالبة مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فاطمة 14 سنة، طالبة مشنوقة ومدلاة بحبل مربوط نهايته بمأسورة الغاز وبعمل التحريات وسؤال عمة المتوفاة أفادت بأن المتوفاة تعيش رفقتها بعد وفاة والديها وطلبت منها الخروج مع اصدقائها فرفضت فقامت بشنق نفسها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.