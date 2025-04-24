طفلة المقابر ضحية مدمن المخدرات.. خرجت لإلقاء القمامة فوقعت في مواجهة مع مجهول

في قرية "شلقان" التابعة للقناطر الخيرية، لم تكن الطفلة "م.س"، ذات التسع سنوات، تدري أن لحظة بسيطة كخروجها لإلقاء القمامة ستكون بداية كابوس مؤلم سيغير مجرى حياتها.

طفلة المقابر

كانت تلك الليلة هادئة، حيث عقارب الساعة تدق التاسعة حيث خرجت الصغيرة من منزلها، حاملة كيس القمامة، كعادتها، في مهمة بسيطة كانت دائما تقوم بها لمساعدة والدتها.

لكن ما لم تكن تعلمه "م.س" أن خطواتها البريئة ستقودها إلى شر مستتر، في هيئة رجل فقد إنسانيته بسبب إدمانه للمخدرات.

فحينما رآها تمشي بمفردها، استغل الظلام والوحدة، فاقترب منها بالكلمات المعسولة، ثم حاول استدراجها إلى المقابر القريبة.

المقابر

شعرت الطفلة بأن شيئا مريبا قد يحدث لذلك حاولت الطفلة المقاومة، ودفعتها غريزتها للصراخ، للهرب، لأي شيء يبعد عنها هذا الكابوس، إلا أن الجاني خاف من افتضاح امره فاستل آلة حادة وسدد لها ضربة غادرة في رقبتها.

صرخت "م.س"، ثم خفت صوتها، وسقطت أرضًا، تئن بين الحياة والموت.

صراع من أجل البقاء

فر المعتدي، تاركا الطفلة غارقة في دمائها، لكن رغم الألم والجرح الغائر، كانت تقاوم من أجل البقاء، حيث أرادت النجاة، وكان لديها رغبة شديدة فى العودة إلى منزلها، حتى لو لم يكتب لها النجاة مرة أخري، فتكون كشفت ستر ذلك المجرم قبل ان تصعد روحها لبارئها

النجاة بأعجوبة

ظلت الطفلة تزحف داخل المقابر، وبداخلها اصرار شديد على النجاة، ولحسن الحظ، لم تمر طويلًا تلك اللحظات السوداء حتى عثر عليها أحد المارة، فأبلغ الشرطة وتم نقلها بسرعة إلى مستشفى القناطر الخيرية.

التقرير الطبي

تبين وجود قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة وكذلك بعض الأوعية الدموية المقدمة بالرقبة

دخلت "م.س" غرفة العمليات في سباق مع الزمن، فجرحها العميق أصاب القصبة الهوائية وعضلات الرقبة والأوعية الدموية.



جرى الأطباء عملية دقيقة، تم فيها تركيب أنبوبة حنجرية وعمل غرز أولية لإنقاذ حياتها.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالعثور على صغيرة بها جرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية في القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة م.س 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بجرح قطعي بالرقبة خلال إلقائها القمامة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى القناطر الخيرية وإجراء جراحة عاجلة لها، إذ تبين وجود قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة وكذلك بعض الأوعية الدموية المقدمة بالرقبة، وجرى تركيب أنبوبة حنجرية وعمل غرز ابتدائية بالقصبة الهوائية وحجزها حاليا بالعناية المركزة.