بسبب «إسفكيسا الغرق».. وفاة عامل بترعة الرشاح بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع عامل غرقًا، أثناء استحمامه في ترعة الرشاح الأصفر بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.



إسفكسيا الغرق

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بعرض جثمان المتوفى على مفتش الصحة لكشف ملابسات الوفاة وتبين أن الوفاة بسبب "إسفكيسا الغرق"



غرق عامل أثناء استحمامه بترعة الرشاح

تلقى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بغرق شاب بترعة الرشاح الأصفر بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثمان لعامل يبلغ من العمر 17 عامًا، لقي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بالمياه، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.