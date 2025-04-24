الكاردينال نوربيرتو ريفيرا يشارك في الصلاة من أجل راحة البابا فرنسيس

شارك الكاردينال نوربيرتو ريفيرا كاريرا، رئيس أساقفة مكسيكو الفخري، في القداس الجنائزي المقام في بازيليك القديس بطرس، منضمًا إلى باقي كرادلة العالم في الصلاة من أجل راحة البابا فرنسيس، الذي وافته المنية مؤخرًا.



حضور رمزي يعكس الوحدة الروحية

أعرب الكاردينال ريفيرا عن مشاركته العميقة في لحظة الحزن التي تعيشها الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدًا أن وجوده في روما هو رمز للوحدة الروحية والتضامن مع البابا الراحل، الذي قاد الكنيسة بحكمة ومحبة خلال سنوات خدمته.



لماذا ارتدى الكاردينال الأسود؟

في مثل هذه المناسبات المهيبة، كجنازات الباباوات، من المعتاد أن يرتدي الكرادلة الفخريون اللون الأسود، وهو تقليد يعبر عن الحداد والاحترام، إضافة إلى كونه علامة على التواضع والوحدة الروحية مع الكنيسة الجامعة.



من هو الكاردينال الفخري؟

الكاردينال الفخري هو من بلغ سن التقاعد الكنسي (75 عامًا للخدمة الرعوية)، ولم يعد يشغل منصبًا نشطًا في إدارة الأبرشيات أو الهيئات الكنسية. كما يفقد الكرادلة عند بلوغ سن 80 عامًا حقهم في التصويت في المجمع السري لاختيار البابا الجديد، لكنهم يبقون جزءًا من كلية الكرادلة.



