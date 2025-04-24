شاهد.. لحظة بكاء ليلى أحمد زاهر في ليلة زفافها على هشام جمال

الخميس 24/أبريل/2025 - 03:07 ص

شهد حفل زفاف ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، بكاء العروسة من شدة فرحتها، وهو ما أفسد مكياجها وجعلها تعيده مرة أخرى، وفي الوقت الذي ذهبت ليلى أحمد زاهر لتصلح مكياجها، أضفت النجمة نبيلة عبيد جوّا من البهجة برقصها مع العريس هشام جمال.

حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

وكانت ليلى أحمد زاهر أطلت بإطلالة ملائكية، في حفل زفافها الذي يقام في منطقة هرم سقارة ويشهد حضور كل من يسرا وليلى علوى ومصطفى شعبان، أحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، دياب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وعماد صفوت، وأمير شاهين، وتامر مرضى، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل.

ليلى أحمد زاهر

وتحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما، في منطقة هرم سقارة حيث أضاءوا هرم سقارة من أجل الحفل، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

عقد قران هشام جمال وليلى زاهر

واحتفل الثنائى هشام جمال وليلى زاهر منذ أيام بعقد قرانهما داخل قصر محمد علي بالمنيل، وسط حضور أسرة العروسين، كما حضر عدد من الفنانين المقربين منهم، الفنان محمد جمعة، الفنان عمرو وهبة، الفنان أحمد صفوت، وشام الذهبي ابنة الفنانة اصالة، دنيا سامي.

الفنان أحمد زاهر

ولم يستطع النجم أحمد زاهر منع دموعه خلال عقد القران وخلال احتضانه لابنته ليلى، لفرحته وعدم تصديق أن ابنته تزوجت بالفعل.

وكان هشام جمال وليلي زاهر احتفلا بخطوبتهما في شهر يناير من العام الماضي، داخل المنزل، وسط حضور أسرتي العروسين، وظهرا بسعادة كبيرة.

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