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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكاردينال فاريل يرتدي معطفًا لبنديكتوس السادس عشر خلال مراسم نقل جثمان البابا فرنسيس

ارشيفيه
ارشيفيه
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 في مشهد لافت ومليء بالدلالات الرمزية، ارتدى الكاردينال كيفن فاريل، الكاميرلينغو (ناظر الختم البابوي) في الكنيسة الكاثوليكية، معطفًا أحمر كان يعود للبابا الراحل بنديكتوس السادس عشر، وذلك خلال مراسم نقل جثمان البابا فرنسيس من كنيسة “كازا سانتا مارتا” إلى بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان.
 

وجاء ظهور الكاردينال فاريل بالمعطف المطرّز خلال الطقس الديني الذي أُقيم صباح يوم الاربعاء وسط أجواء من الحزن والوقار، حيث بدأت التحضيرات لمراسم التشييع الرسمية التي ستقام في وقت لاحق.

 

يُشار إلى أن استخدام هذا المعطف الذي كان جزءًا من مقتنيات البابا بنديكتوس قد يُنظر إليه كتعبير عن الاستمرارية والرمزية في لحظة انتقال نادرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

إذاعة الفاتيكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان