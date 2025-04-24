أجواء أسطورية في هرم سقارة.. شاهد حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

الخميس 24/أبريل/2025 - 02:50 ص

أطلت ليلى أحمد زاهر بالأبيض فى حفل زفافها على المنتج هشام جمال، وظهرت بإطلالة ملائكية، في حفل الزفاف الذي يقام في منطقة هرم سقارة.

حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال



وشهد الحفل حضور كل: من يسرا وليلى علوى ومصطفى شعبان، أحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، دياب، وداليا البحيري، وعبير صبري، وكريم العدل، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وسوزان نجم الدين، وعمر السعيد، وإدوارد، وعماد صفوت، وأمير شاهين، وتامر مرضى، وعمرو الليثي، وإيهاب توفيق، وشيري عادل.

صور حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال



وتحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما، في منطقة هرم سقارة، حيث أضاءوا هرم سقارة من أجل الحفل، وسط حضور أسرتي العروسين والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

ليلى أحمد زاهر



يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، والذي يُعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف.

وشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من: انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، ومن فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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