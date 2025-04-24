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الخميس 24 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم الخميس 24 أبريل 2025 وتوقعات الأبراج

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تتعدد صفات الأشخاص وتختلف من شخص لآخر، وكذلك الأبراج، إذ يحمل كل برج صفات تميز شخصية من ينتمي إليه.

ونظرًا لهذا الاختلاف، تتباين أيضًا التوقعات المتعلقة بسلوك كل شخص بحسب شخصيته وبرجه، في هذا التقرير، نستعرض أهم توقعات الأبراج ليوم الخميس 24 أبريل 2025، وذلك على سبيل التبشير أحيانًا، وأحيانًا أخرى على سبيل التحذير. فإليك التفاصيل

الحمل

 يوم الاستقرار.. تشعر براحة في عملك وطاقة إيجابية فاغتنمها

الثور 

تعكاسك ظروف عملك اليوم انتبه 

الجوزاء 

لديك حماس في العمل 

الأسد 

ستطرأ عليك تغيرات في العمل حاول ألا تتأثر بها 

العذراء 

تشعر بالملل بسبب تكرار الأعمال الروتينية

الميزان 

عليك بالصمت والحكمة في تدبير أمورك 

العقرب 

لا تقلق من الأمور الماديه  وحاول ان تدبر أمورك 

القوس 

تبدو حساس  اليوم  من أي موقف فالزم الهدوء 

الجدي 

 انتبه من العصبية حتى لا يحدث  شجار بينك وبين صديقك والتزم الهدوء 

الدلو 

 لا تؤجل عمل اليوم الي الغد 

الحوت 

بادر إلى مصارحة الحبيب بدون تردد فهو يحبك وعبر عن حقيقة مشاعرك 

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