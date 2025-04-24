البطريرك بيتسابالا يتذكر البابا فرنسيس

أجرى الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، لقاءً غير رسمي مع عدد من الصحافيين، بمناسبة وفاة البابا فرنسيس ومغادرةته الوشيكة إلى روما

وسيحضر هناك جنازة البابا وستكون له خبرته الأولى كناخب في المجمع المقبل.

لحظة حميمة فتح فيها البطريرك قلبه، وروى ذكريات ثمينة عن علاقته الشخصية مع قداسة البابا فرنسيس، الذي التقى به عندما كان حارسًا للأراضي المقدسة بينما كان لا يزال البابا رئيس أساقفة بوينس آيرنس.

زيارة البابا إلى القدس

ثم جاءت زيارة البابا فرنسيس إلى الأراضي المقدسة، واللقاء الذي طلب البابا منه تنظيمه، بين أبو مازن وشمعون بيريس في الفاتيكان. إنها علاقة تعززت أكثر في السنوات الأخيرة، بعد تعيينه كاردينالًا، ودراما الحرب في غزة، حيث أبدى البابا فرنسيس اهتمامه، يوميا، بدعم الجماعة المسيحية الصغيرة المتواجدة في القطاع.

الأب غابرييل رومانيللي

كاهن رعية اللاتين في غزة

لقد ابدى دائمًا اهتماما كبيرا بهذه الجماعة، والجماعة بأكملها في الأرض المقدسة، سواء في فلسطين أو في إسرائيل. لقد أجرى أتصالا يوميا لمدة تزيد عن عام ونصف. لقد طلب منا دائمًا الاهتمام بالأطفال والأشخاص الذين يعانون. كانت آخر مرة اتصل بنا في سبت النور، قبل ليلة عيد الفصح. وشكرنا مرة أخرى على صلواتنا وسألنا عن أحوالنا.

كان البابا فرنسيس يتمتع بالكاريزما، قلب الأنماط رأسًا على عقب من خلال فتح مسارات جديدة للكنيسة والعالم.

لم يكن ملتزمًا بالشكل أو البروتوكولات، بل كان يستجيب بحماس لما يوحي به الروح القدس إليه من أجل خير الشعب الموكل إليه.

وقال إن أبوة البابا فرنسيس ملموسة، وحبه للإنجيل لا حدود له، ومحبته لامتناهية للإنسان، وخاصة - كما ذكر البطريرك - الفقراء، وضحايا الحرب، والمستغلين.

كان البابا فرنسيس رجلًا حرًا طلب من المسيحيين أن يكونوا أحرارًا، وأن يكونوا قادرين على قراءة علامات الأزمنة بدءًا من حضور يسوع في كل إنسان وفي كل ظرف، وهنا في الأرض المقدسة، كما في أجزاء أخرى من العالم التي تشتعل فيها الحرب، أشار بلا خوف إلى طريق العدالة والمغفرة.

إن محبة الشعب اليهودي والمسلمين، والمبعدين والمحبطين، والاهتمام بأفقر سكان الأرض والبيت المشترك، هي معايير أساسية لتحقيق التوازن وإدارة وتيرة التقدم. لقد كان بابا عظيما وضع علامة فارقة في تاريخ الكنيسة، ومن غير المناسب اليوم تقديم تنبؤات عديمة الفائدة حول المستقبل.

وأعرب جميع زعماء العالم، بما في ذلك الإسرائيليون والفلسطينيون، عن تعازيهم بفقدان الأب الأقدس. لقد كان للعالم منارة بددت الظلال الكثيرة التي تحجب الأفق: لقد جلب البابا فرنسيس ذلك النور الذي يليق بأولئك الذين ليس لديهم مهمة أخرى سوى الإعلان عن يسوع المسيح والمصير المجيد الذي حققه في تاريخ جميع البشر وجميع الشعوب، وهو مصير يتحقق من خلال إشراك الحرية والذكاء والإرادة ولكنه مضمون، قبل كل شيء، بنعمة الرب القائم من بين الأموات. ليساعدنا البابا فرنسيس، الذي عاد إلى بيت الآب في يوم الفصح، على النمو في الإيمان والرجاء والمحبة، وهي الأشياء الوحيدة التي يحتاج إليها المسيحيون والكنيسة حقًا، وهذا صحيح في كل العصور.