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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعته

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التعامل مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أصعب مما كان يتوقعه سابقا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الأربعاء: "كنت على اعتقاد بأن العمل مع زيلينسكي سيكون أسهل. ولكن حتى الآن هذا كان أصعب، لكنه أمر طبيعي".

وأشار ترامب إلى أن موسكو أبدت استعدادا لعقد "صفقة" حول أوكرانيا، والآن ينبغي الاتفاق مع زيلينسكي.

وفي وقت سابق انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول رفض أوكرانيا الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم، معتبرا أنها "تضر بالمفاوضات".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي