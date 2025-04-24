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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أول صور من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

حفل زفاف ليلى زاهر
حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
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شهد حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وكان من ضمن الحضور عدد من الفنانين من بينهم لقاء سويدان ومروة عبد المنعم وباسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت وغيرهم كثير من النجوم.

حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

وخطفت ليلى الأنظار بإطلالتها الناعمة، بينما عبّر الجمهور ونجوم الفن عن سعادتهم بالخبر من خلال تعليقات مليئة بالحب والتهاني.

صور حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وتصدّر اسم الثنائي التريند بعد إعلان زواجهما رسميًا.

ليلى أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، والذي يُعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف.

وشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من: انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، ومن فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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