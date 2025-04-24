أوكرانيا تصر على موقفها بشأن "سلامة الأراضي"

أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك أن الوفد الأوكراني أكد خلال اللقاء مع المبعوث الأمريكي كيث كيلوج في لندن أن كييف "ستحمي مواقفها المبدئية" بشأن "سلامة الأراضي".

وقال يرماك في منشور على "تلجرام"، في أعقاب الاجتماع مع الوفد الأمريكي، الأربعاء: "نقلنا موقفنا وأعلنا أن وقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو إطلاق المفاوضات حول التوصل إلى سلام عادل ودائم".

وأضاف يرماك: "أكدت أن أوكرانيا مهما كانت الظروف ستحمي مواقفها المبدئية خلال المفاوضات، إذ أنها تشكل أساس سيادتها وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني اتفق مع الوفد الأمريكي على مواصلة الحوار.

بدوره، صرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الذي شارك في المفاوضات بلندن، بأن أوكرانيا متمسكة بجهود ترامب للسلام، و"مستعدة للحوار حول السلام العادل"، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا "سبل إنهاء الحرب بشكل بناء".

ووصف وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف في حديث للتلفزيون الأوكراني المفاوضات بأنها كانت "مثمرة"، وأن الوفد الأوكراني "أكد على موقفه الثابت بشأن وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية".

وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية تفيد قبل اللقاء في لندن بأن الولايات المتحدة كانت تعتزم أن تحث أوكرانيا على الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم.

وانتقد دونالد ترامب تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول رفض أوكرانيا الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم، معتبرا أنها "تضر بالمفاوضات".