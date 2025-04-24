جيش الاحتلال ينفذ سلسلة من عمليات النسف في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من عمليات النسف في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عين البيضا في محافظة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خان يونس

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت مصادر طبية فلسطينية سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وجرحى في قصف الاحتلال منزلًا بالمعسكر الغربي بمدينة خان يونس.

كما أطلق طيران الاحتلال نيرانه تجاه مناطق شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وأطلقت مسيرات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص في هجوم للمستعمرين على بردلة في الأغوار الشمالية

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية بردلة في الأغوار الشمالية. حيث حاولوا سرقة مواشي، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة 3 مواطنين في الأطراف السفلية.

كما اعترضت قوات الاحتلال طريق مركبة الإسعاف المتجهة إلى القرية عند مفرق قرية عين البيضا ومنعتها من المرور، علمًا أن هناك مناشدات من المواطنين بسبب وجود إصابات.