البيت الأبيض: الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن "متفائلة" بحدوث ذلك.

وأوضحت ليفيت على قناة "فوكس نيوز"، قائلة: "لقد أوضح الرئيس أن الصين بحاجة إلى التوصل لإتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن متفائلون بأن ذلك سيحدث".

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، أنه "من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبا".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حديث نقلته وكالة شينخوا يوم الأربعاء، إن حروب الرسوم الجمركية تؤدي إلى تقويض المنظومة التجارية متعددة الأطراف والنظام الاقتصادي العالمي.

بعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضا. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين 145%.

هذا واتهمت بكين، اليوم الأربعاء، واشنطن بأنها انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل علني من خلال فرض رسوم جمركية أحادية الجانب على السلع الصينية، مما يقوض الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.