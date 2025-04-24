الأمم المتحدة: تعبئة دولية متسارعة للعمل المناخي قبيل مؤتمر "كوب 30" في البرازيل

الخميس 24/أبريل/2025 - 04:44 ص

أكدت الأمم المتحدة أن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ "كوب 30"، المقرر عقده في البرازيل، تشهد زخمًا متزايدًا، حيث شارك 17 من زعماء الدول الكبرى والاقتصادات الناشئة في قمة افتراضية رفيعة المستوى دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بهدف تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي.

وخلال القمة، شدد جوتيريش على أن الوقت ينفد أمام العالم لتفادي أسوأ تداعيات تغير المناخ، داعيًا إلى مضاعفة الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، مؤكدًا أن مؤتمر "كوب 30" يجب أن يشكل نقطة تحول حاسمة في المسار البيئي العالمي.

من جانبه، أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا التزام بلاده بقيادة الجهود المناخية العالمية، لا سيما في حماية غابات الأمازون وتعزيز الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البرازيل ستعمل على ضمان أن يكون "كوب 30" مؤتمرًا للحلول وليس الوعود فقط.

ويُتوقع أن يشهد مؤتمر "كوب 30"، المزمع عقده في نوفمبر 2025، توافقات حاسمة بشأن التمويل المناخي، والتحول العادل للطاقة، وآليات مراقبة الالتزامات المناخية للدول.