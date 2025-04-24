السفيرة الأمريكية بالقاهرة: ملتزمون بدعم التعاون مع مصر في مجال الفضاء

الخميس 24/أبريل/2025 - 04:15 ص

أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة مع القاهرة في مجال استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، في إطار توسيع مجالات التعاون العلمي والتقني بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السفيرة في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء بمقر السفارة الأمريكية في القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين المصريين وممثلي هيئات الفضاء والبحث العلمي.

وأشارت جارج إلى أن التعاون الفضائي يُعد جزءًا من العلاقات الاستراتيجية الأوسع بين مصر والولايات المتحدة، ويعكس الاهتمام المشترك باستخدام التكنولوجيا والابتكار لخدمة التنمية المستدامة.

وأضافت أن بلادها حريصة على دعم جهود مصر في بناء قدراتها الوطنية في مجالات الفضاء، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية، وتعزيز الشراكات البحثية بين المؤسسات العلمية في البلدين.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه مصر خطوات متسارعة في تطوير برنامجها الفضائي الوطني، من خلال مشروعات استراتيجية مثل مدينة الفضاء ومركز تجميع الأقمار الصناعية.