وزيرا خارجية أمريكا وبولندا يبحثان هاتفيًا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا

الخميس 24/أبريل/2025 - 03:45 ص

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، تناول خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشاد روبيو، خلال الاتصال، بالدور الذي تلعبه بولندا على الساحة الأوروبية في دعم أوكرانيا سياسيًا وإنسانيًا، بالإضافة إلى الاستثمارات البولندية في البنية التحتية الأمنية واللوجستية لتعزيز استقرار المنطقة.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بدعم السيادة الأوكرانية، وضرورة الدفع نحو حل دبلوماسي يضمن الأمن والسلام الدائم في القارة الأوروبية.

ويأتي هذا الاتصال في إطار المشاورات المتواصلة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لتنسيق المواقف بشأن تطورات النزاع في أوكرانيا، وتقييم فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم.