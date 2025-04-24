"أوبك" ومنظمتان دوليتان يبحثون تقلبات أسعار النفط وتفاعلات أسواق الطاقة

الخميس 24/أبريل/2025 - 03:20 ص

عقدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة، الأربعاء، ورشة العمل المشتركة الحادية عشرة، وذلك بمقر أمانة "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة التفاعلات بين أسواق الطاقة المادية والمالية في ظل تقلبات أسعار النفط الخام.

وتركزت أعمال الورشة على دراسة ديناميكيات السوق الراهنة، والعوامل التي تؤثر على استقرار الأسعار، بما في ذلك الأوضاع الجيوسياسية، والسياسات النقدية، والتحولات في الطلب العالمي على الطاقة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشفافية والتنسيق بين المؤسسات الدولية لمواجهة التحديات التي تشهدها أسواق النفط، مشددين على ضرورة تحسين أدوات التنبؤ والاستجابة السريعة لتقلبات الأسواق.

وتأتي هذه الورشة في وقت يشهد فيه سوق النفط تقلبات حادة نتيجة التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق الرئيسية، إلى جانب تغيرات في سياسات الإنتاج من قبل كبار المنتجين.