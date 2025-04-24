بيسكوف: بوتين وترامب يتفقان على أن رفض الحوار "غير منطقي"

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يتشاركان الرأي بأن رفض الحوار السياسي بين الدول الكبرى هو أمر "غير منطقي" في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وفي مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، أوضح بيسكوف أن مواقف الرئيسين متقاربة فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال المباشر، مشيرًا إلى أن كلًا من موسكو وواشنطن تدركان أن الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد لتجنب التصعيد ومعالجة الخلافات بشكل عقلاني.

وأضاف أن القيادة الروسية ترى أهمية كبرى في الحوار مع الولايات المتحدة، لا سيما في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي مثل الأمن الدولي، والحد من التسلح، والأزمات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد الدولي توترًا متزايدًا، وسط دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات بين القوى الكبرى لضمان الاستقرار العالمي.