الكاردينال جون ديو يطلب من الكاثوليك في نيوزيلندا الصلاة من أجله قبل سفره إلى روما

طلب الكاردينال جون ديو، أحد أبرز الشخصيات الكاثوليكية في نيوزيلندا، من الكاثوليك في بلاده أن يرفعوا صلواتهم من أجله قبل سفره إلى روما للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس والمجمع المغلق (الكُنكلاب) لانتخاب البابا الجديد.

إرث البابا فرنسيس: تواضع وحب للمستضعفين ورسالة أمل

وفي تعليقه على إرث البابا الراحل، أشاد الكاردينال ديو بتواضع البابا فرنسيس وحبه العميق للمستضعفين، بالإضافة إلى رسالته المليئة بالأمل التي ما زالت تلهم المؤمنين. وقال ديو: “لقد ذكرنا بأننا حجّاج للأمل، وقدّم للعالم نموذجًا للإيمان، البساطة، والتعاطف العميق.”

الكاردينال ديو: ثالث كاردينال نيوزيلندي في تاريخ انتخاب البابا

سيكون الكاردينال جون ديو هو ثالث كاردينال من نيوزيلندا يشارك في انتخاب بابا جديد وهذه المهمة التاريخية تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الكاردينال ديو ضمن مجمع الكرادلة العالمي.

دعوة للصلاة: لنرافقه في هذه المهمة الكبرى

ندعو جميع المؤمنين للانضمام إلى الكاردينال ديو في صلواتهم خلال هذه المرحلة المهمة، حيث سيساهم في اتخاذ قرار حاسم لمستقبل الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب زملائه الكرادلة من جميع أنحاء العالم.