الكنيسة في إفريقيا تودّع البابا فرنسيس: «صوت من لا صوت لهم وصديق إفريقيا»

نعت الكنيسة الكاثوليكية في إفريقيا وفاة البابا فرنسيس، معبّرة عن حزنها العميق لفقدان أحد أبرز الأصوات المدافعة عن قضايا القارة ومعاناة شعوبها.

قادة كنسيون: دافع عن السلام وكرامة الإنسان

وصف قادة الكنيسة في إفريقيا البابا الراحل بأنه كان “صوت من لا صوت لهم”، مشيدين بمواقفه الإنسانية ودفاعه المستمر عن السلام وكرامة الإنسان، خاصة في المناطق التي تعاني من الصراعات والنزاعات.

صديق مخلص للقارة الإفريقية

وأكد القادة أن البابا فرنسيس لم يكن فقط بابا للكنيسة الجامعة، بل كان أيضًا “صديقًا حقيقيًا لإفريقيا”، حيث أولى اهتمامًا خاصًا بقضايا القارة وزار عددًا من بلدانها، حاملًا رسائل الأمل والمصالحة.