لندن: وفد أوكراني يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل التوصل إلى "سلام عادل"

أعلن أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، الأربعاء، عن عقد اجتماع في العاصمة البريطانية لندن، ضم الوفد الأوكراني وكيث كيلوج، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، بهدف مناقشة سبل تحقيق "السلام العادل" في ظل استمرار النزاع مع روسيا.

وأوضح يرماك – في تصريحات نُشرت عبر حساباته الرسمية – أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول متطلبات أوكرانيا لتحقيق سلام دائم، يستند إلى احترام السيادة والوحدة الإقليمية، وضمانات أمنية دولية فعالة.

وأضاف أن الجانبين شددا على أهمية وحدة الموقف الغربي في دعم كييف، وتعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على موسكو، حتى يتم التوصل إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في أوروبا.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية الدولية، وسط مؤشرات على تحولات محتملة في مسار النزاع، بعد اقتراحات أمريكية بوقف شامل لإطلاق النار.