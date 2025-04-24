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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الدفع أون لاين.. «الكهرباء» تبدأ تركيب عداد ذكي جديد يعمل بدون كارت ولا فواتير

العداد الذكى الجديد
العداد الذكى الجديد
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بدأت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في تركيب نحو 50 ألف عداد ذكى جديد يعمل بدون كارت شحن أو نظام الفواتير الشهرية، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، والتى تستهدف تركيب 490 ألف عداد في نطاق مركز تحكم حلمية الزيتون.

 وزارة الكهرباء والطاقة

وكشفت مصادر مسؤولة فى وزارة الكهرباء والطاقة أن العداد الذكي الجديد تم تركيبه بالفعل في عدد من العقارات بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة وتم استبدال العداد القديم بالعداد الذكي الجديد بدون مقابل.

العداد الذكي الجديد 

وأشارت المصادر أن العداد الذكي الجديد يتميز بعدد من المميزات منها أنه يعمل بدون كارت للشحن ويتم دفع الاستهلاك الشهري اون لاين من خلال رسالة sms سيتم إرسالها للمشترك بقيمة الفاتورة الشهرية ويمكن دفع الفاتورة عن طريق فوري او أون لاين دون النزول من المنزل.

كما يتميز العداد الذكي الجديد عدم وجود محصل أو قارئ كما يتيح التطبيق الخاص بهذا العداد الاطلاع على الاستهلاك الخاص بالشهور السابقة كما انه يكتشف سرقات التيار بشكل إلكتروني لذلك لا يتطلب هذا العداد إلي عمليات المرور الا في حالة تسجيل خطأ في النظام.

ويتميز العداد الذكى بأنه مزود بـ QR CODE موجود على غطاء العداد لمعرفة المعلومات للتعامل مع العداد من خلال مسح هذا الرمز عن طريق الهاتف المحمول.

وأضافت المصادر أن العداد الذكي الجديد يتيح الاختيار بين الدفع المسبق أو الدفع الآجل كما أن العداد يتميز بمتابعة دقيقة ويكشف عمليات التلاعب دون تدخل بشري كما يسمح بفصل التيار الكهربائي عن غير المسددين للفواتير الشهرية دون الذهاب للمشترك.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إصدار فواتير شهرية لمن تم تركيب عداد له خلال الأيام الماضية لحين اكتمال المنظومة والاستفادة من جميع مميزات العداد الذكي الجديد.

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شمال القاهره لتوزيع الكهرباء عداد ذكى جديد رئيس شركة شمال القاهرة وزارة الكهرباء والطاقة