الكرملين: بوتين يرحب بمبادرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا ويؤكد مواصلة تحقيق الأهداف الروسية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن دعمه لمقترح نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا، مشددًا في الوقت ذاته على أن موسكو ستواصل سعيها لتحقيق أهدافها "بالوسائل السلمية أو العسكرية".

وقال بيسكوف إن الكرملين منفتح على أي مبادرة تساهم في إنهاء النزاع، لكنه أضاف أن "تحقيق وقف إطلاق النار الفعلي يتطلب توضيح العديد من الشروط والمعايير الأساسية لضمان استدامته ومصداقيته".

وأكد أن روسيا لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل إذا ما تعذر التوصل إلى اتفاق يُراعي تلك المصالح.

وتأتي تصريحات بيسكوف في وقت تتكثف فيه الدعوات الدولية لوقف الأعمال القتالية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار المواجهات على عدة جبهات شرقي وجنوبي أوكرانيا.