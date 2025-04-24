محافظ القليوبية يحتفل بذكرى تحرير سيناء بالشبان العالمية ببنها.. صور

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في احتفالية كبرى نظمتها مجمع مدارس الشبان العالمية ببنها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ[43] لتحرير سيناء.

الحاضرين في الاحتفالية

حضر الاحتفالية الدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني والعميد أ.ح حسام عطوة المستشار العسكري وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها ومصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان العالمية وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والشباب.

فقرات الاحتفالية

تضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة من الأناشيد الوطنية والعروض الفنية والمسرحيات التي تجسد روح الانتصار بذكري تحرير سيناء حيث قدمت باقة من فقراتها الفلكلورية المستوحاة من التراث، والتي نالت إعجاب الحاضرين.

كلمة محافظ القليوبية

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكدًا على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

أهمية غرس قيم الوطنية

كما أكد المحافظ على أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأشار إلى أن مصر تحتفل كل عام في الخامس والعشرين من أبريل بذكرى تحرير سيناء، وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، يشهد قطاع التنمية في مصر قفزات نوعية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التي تعكس عزم الدولة الراسخ على استكمال معركة البناء والتنمية بعد تطهير الأرض من الإرهاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كلمة الدكتور محمد العرابي

وتضمنت فقرات الاحتفالية كلمة للدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق اعرب فيها عن سعادته بان يكون مع ابناء محافظة القليوبية في إحياء تلك الذكري العظيمة على قلوبنا جميعا مضيفا أن ذكرى عيد تحرير سيناء لم ولن تُنسى، وستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز، موضحًا أن مصر بذلت كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد أرض سيناء الذكية، وخاضت معركة تحرير طويلة بدأتها بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 73 وتبعتها بمعركة دبلوماسية مفصلية نجحت بتحرير سيناء كاملة في 25 أبريل 1982.

كلمة حسام بدراوي

وخلال كلمته اكد الدكتور حسام بدراوي أنه بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء؛ تجني مصر بقيادة قائدها الحكيم الرئيس السيسي ثمار سنوات من العطاء والتنمية دشنتها الدولة في كل ربوع سيناء حتى حولتها إلى مدينة تنموية متكاملة، موضحًا أن الدولة تتبنى إقامة مشروعات ضخمة في شتى القطاعات، فأرض سيناء دائمًا في القلب من الوطن ومنَّا جميعًا، معربًا عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تُعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز.

احتفالية تحرير سيناء

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