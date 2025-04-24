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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص في هجوم للمستوطنين على قرية بالأغوار الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين على قرية بردلة في الأغوار الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف القرية وحاولت سرقة مواشي، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين فلسطينيين في الأطراف السفلية.

وأفادت مصادر بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق مركبة الإسعاف المتجهة إلى القرية عند مفرق قرية عين البيضا ومنعتها من المرور، علما بأن هناك مناشدات من الفلسطينيين بسبب وجود إصابات.

 

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