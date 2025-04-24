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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دعوة عامة لتوقيع سجل التعازي للبابا فرنسيس في كاتدرائية القديسين باتريك ويوسف

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أعلنت كاتدرائية القديس باتريك والقديس يوسف عن فتح سجل تعازٍ مخصص للبابا فرنسيس، ودعت جميع أفراد المجتمع للمشاركة في تقديم كلماتهم ورسائلهم الشخصية.

مواعيد إتاحة سجل التعازي

وسيكون سجل التعازي متاحًا أمام الزوار قبل ساعة من بدء كل قداس وخلاله، وذلك على مدار الأيام القادمة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين للتعبير عن مشاعرهم وتضامنهم.

مشاركة مفتوحة للجميع

وأكدت إدارة الكاتدرائية أن الدعوة عامة ومفتوحة للجميع دون استثناء، داعية إلى الحضور والمساهمة في هذا التكريم الرمزي لشخصية بابوية بارزة أثّرت في حياة الكثيرين حول العالم.

 

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