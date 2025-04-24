مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الدول الإفريقية ضاقت ذرعًا بازدواجية المعايير الغربية

الخميس 24/أبريل/2025 - 12:42 ص

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الغربية بمواصلة ما وصفه بـ"السلوك المتغطرس وازدواجية المعايير" تجاه إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشعوب الإفريقية باتت "سئمت من إرث القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة".

وفي رسالة مصورة ألقاها، الأربعاء، أشار نيبينزيا إلى أن العديد من دول القارة لم تعد تقبل بسياسات الهيمنة والتدخل الخارجي تحت شعارات زائفة، مؤكدًا دعم موسكو لتطلعات إفريقيا نحو الاستقلال الكامل في صنع القرار ومقاومة الضغوط الغربية.

وأضاف أن روسيا ستواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الإفريقية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن الإملاءات السياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا التصريح في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية بين موسكو والعواصم الغربية، وسط سعي روسيا إلى تعزيز نفوذها في إفريقيا من خلال التعاون العسكري والاقتصادي والدبلوماسي.