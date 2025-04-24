الأردن: مواطنينا في إسطنبول "بخير" ولا إصابات جراء الزلزال

أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة إسطنبول، جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم، وذلك على خلفية الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة وأجزاء من إسطنبول، وأدى إلى إصابة العشرات.

ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة - في بيان الأربعاء - الأردنيين المتواجدين في منطقة الزلزال إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات التركية.

وأكد تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الجمهورية التركية جرّاء الزلزال، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

