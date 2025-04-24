رئيس وزراء اليابان: سنؤكد للولايات المتحدة أهمية التجارة الحرة في مفاوضات الرسوم الجمركية

أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الأربعاء، أن طوكيو ستواصل التشديد على فوائد التجارة الحرة خلال المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك رغم توجهات الإدارة الأمريكية الحالية نحو السياسات الحمائية تحت شعار "أمريكا أولًا".

وأوضح إيشيبا أن اليابان تعتبر الانفتاح التجاري والتعاون الاقتصادي المتبادل حجر الزاوية في تحقيق النمو والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن المفاوضات المقبلة ستُركز على الحفاظ على نظام تجاري عالمي قائم على القواعد ويعزز التنافسية العادلة.

ويأتي هذا الموقف في ظل التوترات المتزايدة بشأن السياسة التجارية العالمية، حيث تسعى طوكيو لتفادي أية تصعيدات قد تؤثر على تدفق السلع والاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.