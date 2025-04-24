ads
الخميس 24 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء اليابان: سنؤكد للولايات المتحدة أهمية التجارة الحرة في مفاوضات الرسوم الجمركية

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، الأربعاء، أن طوكيو ستواصل التشديد على فوائد التجارة الحرة خلال المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك رغم توجهات الإدارة الأمريكية الحالية نحو السياسات الحمائية تحت شعار "أمريكا أولًا".

وأوضح إيشيبا أن اليابان تعتبر الانفتاح التجاري والتعاون الاقتصادي المتبادل حجر الزاوية في تحقيق النمو والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن المفاوضات المقبلة ستُركز على الحفاظ على نظام تجاري عالمي قائم على القواعد ويعزز التنافسية العادلة.

ويأتي هذا الموقف في ظل التوترات المتزايدة بشأن السياسة التجارية العالمية، حيث تسعى طوكيو لتفادي أية تصعيدات قد تؤثر على تدفق السلع والاستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.

رئيس وزراء اليابان الولايات المتحدة أهمية التجارة الحرة مفاوضات الرسوم الجمركية رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا