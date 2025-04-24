وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية

لفظ النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا؛ دخل على إثرها مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة الخميس الماضي نتيجة إصابته بنزيف حاد فى المخ.

حزب مستقبل وطن ينعي الفقيد:

وأصدرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية بيانًا نعت فيه النائب الراحل عن الحزب، مؤكدين أن الراحل يمتلك سيرة طيبة من العطاء والعمل على خدمة أهالي دائرته.

موعد ومكان جنازة النائب ثروت فتح الباب:

وقال المحاسب وليد خطاب، الأمين المساعد لحب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، ان صلاة الجنازة على الراحل ستون عصر اليوم الخميس بالمسجد الكبير بقرية الدراكسة مركز منية النصر "مسقط رأس النائب، والعزاء غدا الجمعة بمركز شباب الدراكسة.

من هو النائب ثروت فتح الباب:

يذكر أن النائب ثروت فتح الباب،عضو مجلس الشيوخ فى الفترة من 2020 -2025 وقد شغل مناصب منها: عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،وعضو مجلس إدارة صندوق الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية سابقا، ورئيس لجنة الإسكان والأبنية التعليمية 3 دورات،بمجلس محلي محافظة الدقهلية.

كما شغل الراحل أمين تنظيم حملة كلنا معاك من أجل مصر لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر،ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الدراكسة بمركز منية النصر، وعضو مجلس إدارة اصدقاء رعاية مرضى الجهاز الهضمي وعضو مجلس إدارة جمعية الدقهلية لسوق العمل، امين المجالس المحلية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية.



