موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل في المنيا.. اطلع على الجدول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل، في إطار خطة التقييمات الشهرية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني ويشمل الجدول جميع الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، على أن تُجرى الامتحانات داخل المدارس وسط استعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

مواعيد اختبارات شهر أبريل بصفوف النقل بمحافظة المنيا

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن مواعيد اختبارات شهر أبريل، بصفوف النقل الابتدائي والاعدادي، للعام الدراسي 2024-2025، والتي تنطلق الاحد 27 أبريل الجاري .

وشدد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، علي تصحيح ورصد درجات الاختبارات بالكشوف المخصصة عقب انتهاء الطلاب من ادائها مباشرة.

جدول الاختبارات الصفوف الابتدائي لشهر أبريل 2025 بمحافظة المنيا

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول الاختبارات الصفوف الابتدائي لشهر أبريل 2025 على النحو التالى :

الاحد 27 أبريل: امتحان متعدد التخصصات مع التربية الدينية للصف الثالث الابتدائي ، ومهارات مهنية ودينية للصفوف من الرابع حتي السادس.

الاثنين 28 أبريل: امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي، واللغة العربية و lct للصفوف من الرابع حتي السادس.

الثلاثاء 29 أبريل: امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي ، والدراسات والرياضيات للصفوف من الرابع حتي السادس .

الاربعاء 30 أبريل: امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائي، واللغة الانجليزية والعلوم، للصفوف من الرابع حتي السادس .

جدول اختبارات الصفين الأول والثاني الإعدادي لشهر أبريل 2025 بمحافظة المنيا

اعلنت مديرية التربية والتعليم جدول الاختبارات الصفين الأول والثاني الإعدادي لشهر أبريل على النحو التالى :

الاحد 27 أبريل: امتحان اللغة العربية.

الاثنين 28 أبريل: الرياضيات.

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الانجليزية والعلوم.

الاربعاء 30 أبريل: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة المنيا

أاعلنت مديرية التربية والتعليم جدول الاختبارات الصف الاول والثانى الثانوى لشهر أبريل 2025 على النحو التالى :

يوم الأربعاء 23 إبريل 2025: اللغة العربية من 12:30 إلى 1:30.

يوم الأحد 27 إبريل 2025: اللغة الأجنبية الأولى من 12:30 إلى 1:30.

يوم الإثنين 28 إبريل 2025: العلوم المتكاملة من 12:30 إلى 1:30، والفلسفة من 3 إلى 4.

يوم الثلاثاء 29 إبريل 2025: الرياضيات من 12:30 إلى 1:30.

يوم الأربعاء 30 إبريل 2025: التاريخ من 12:30 إلى 1:30.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي شهر أبريل 2025 محافظة المنيا

يوم الأربعاء 23 إبريل 2025: اللغة العربية من 2 إلى 3.

يوم الأحد 27 إبريل 2025: اللغة الأجنبية الأولى من 2 إلى 3.

يوم الإثنين 28 إبريل 2025: الرياضيات التطبيقية علمي والرياضيات العامة أدبي من 2 إلى 3.

يوم الثلاثاء 29 إبريل 2025: الفيزياء علمي والتاريخ أدبي من 2 إلى 3، والكيمياء علمي وعلم النفس أدبي من 3 إلى 4.

يوم الأربعاء 30 إبريل 2025: الأحياء علمي والجغرافيا أدبي من 2 إلى 3، والرياضيات البحتة علمي من 3 إلى 4.

تعليمات امتحانات شهر أبريل 2025

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تعليمات لعقد الامتحانات، وجاءت على النحو التالي:

- ضرورة الالتزام بتعليمات كتاب الإدارة المركزية للتعليم العام الوارد برقم 1068 بتاريخ 9 أكتوبر 2024.

- تُعقد الاختبارات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي مع سير اليوم الدراسي بانتظام حسب الجدول المدرسي.

- المدارس التي لا تعمل يوم الأحد يتم إجراء الاختبار يوم السبت بدلًا عنه مع مراعاة اختلاف نماذج الاختبارات.

- يُراعي في زمن أداء الامتحان نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة أو طبقًا لمواصفات الورقة الاختبارية.

- يُطبق القرار الوزاري 137 لسنة 2024، مع مراعاة التعليمات الواردة من مستشاري المواد المحددة لمواصفات الورقة الاختبارية والأجزاء المقرر أداء الاختبار فيها.