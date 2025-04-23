الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف النار بأوكرانيا.. وسنحقق أهدافنا بالوسائل السلمية أو العسكرية

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا.. وقال "قبل ذلك، يجب توضيح جميع المعايير، بما في ذلك مسألة توريد الأسلحة الأوروبية إلى كييف".

وأضاف بيسكوف - خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، تعليقا على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا - "بوتين يؤيد هذه الفكرة، لكن قبل المضي قدما، هناك عدد من الأسئلة المحددة التي يجب الإجابة عليها".

وتابع "إذا دخل وقف إطلاق النار هذا حيز التنفيذ اليوم، فهل ستتوقف فرنسا عن إمداد كييف بالذخائر والمدافع والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي غدا وماذا عن بريطانيا"، مشيرا إلى أن الديناميكيات على الجبهة تصب في صالح روسيا.

وأكد بيسكوف - في المقابلة التي نقلتها وكالة الأنباء (سبوتنيك) الروسية - أن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل السلمية أو العسكرية، قائلا: "نريد تحقيق أهدافنا. سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، سنحققها".

وأوضح أن أوروبا لم تفهم بعد جوهر نظام كييف وتغض الطرف عن حقيقة تأثر السلطات هناك بالعناصر المؤيدة للنازية.

وقال: "لا نثق بنظام كييف، وأنتم في أوروبا، لم تفهموا بعد من هم هؤلاء الأشخاص. ستفهمون ذلك بطريقة أو بأخرى، من خلال الألم الهائل الذي سيسببونه لكم أوروبا، بما فيها ألمانيا، تغض الطرف عن وجود نظام في قلبها، تمارس فيه عناصر مؤيدة للنازية نفوذا على السلطات الحالية".