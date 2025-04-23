بيسكوف: بوتين وترامب يتفقان على أن رفض الحوار "أمر غير منطقي"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يتفقان على أن رفض الحوار "أمر غير منطقي".

وقال بيسكوف - في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية - "مواقفهما متقاربة في بعض الجوانب لكن هذا لا يعني أنهما متفقان على كل شيء. والدفاع عن مصالح بلديهما هو الأولوية لكليهما".

وأشار إلى أن "القاسم المشترك بين الجانبين هو أنهما يدركان عدم منطقية رفض الحوار. وما يجمعهما هو استعدادهما لحل أصعب القضايا من خلال النقاش".

ولفت المتحدث الروسي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن افتقرت إلى الرغبة في الحفاظ على الحوار.

وأضاف أن الأمريكيين، في عهدي بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما "حاولوا تعليم" روسيا "القيم الديمقراطية".

وقال بيسكوف -ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يحترم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- إنه "ليس لديه ما يقوله في هذا الصدد" لمحاوره الفرنسي، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأعاد بيسكوف إلى الأذهان الاتصالات الثنائية الأولى مع الرئيس الفرنسي وحفل الاستقبال الذي تم تنظيمه لبوتين في فرساي.

وقال "في ذلك الوقت، كانت لدى روسيا آمال كبيرة"في تطوير العلاقات الفرنسية الروسية، لكن في ضوء الموقف الحالي للرئيس الفرنسي من الصراع الأوكراني، فقد تغير الوضع".