في مباراته الـ100.. جولر يمنح ريال مدريد انتصارًا صعبًا على خيتافي

خطف فريق ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، انتصارًا صعبًا خارج الديار على مضيفه خيتافي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد بدأ مباراته ضد خيتافي بتشكيل شهد تغييرات عديدة بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

مباراة خيتافي ضد ريال مدريد

وجاء هدف مباراة خيتافي ضد ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 21، عن طريق التركي أردا جولر بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وخاض جولر المباراة رقم 100 في مسيرته مع الأندية المختلفة، في ليلة منح خلالها فريقه ريال مدريد فوز ثمين، يجعل الملكي مستمرًا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي برشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على خيتافي

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر بـ76 نقطة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.