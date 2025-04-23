أحمد عبدالله محمود عن فيلم "المدرسة": ملحمة رعب وغموض

أعلن الفنان أحمد عبدالله محمود انضمامه رسميًا لفيلم المدرسة (اسم مؤقت)، ضمن كوكبة من النجوم يراهن عليها صناع العمل لتقديم تجربة سينمائية من نوع خاص.

ويشارك أحمد في بطولة الفيلم إلى جانب النجمين طارق النهري وصبري عبد المنعم، بالإضافة إلى الفنان محمود فارس والنجمة نور الكاديكي، في توليفة تمثيلية لافتة تجمع بين الخبرة والموهبة الشابة.

المدرسة ملحمة فنية متنوعة الإطارات

وعبّر أحمد عن حماسه الشديد للعمل، مؤكدًا أن الفيلم يحمل في طياته "ملحمة فنية متنوعة الإطارات"، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن حبكته تجمع بين الرعب والتشويق والغموض وتدور في إطار يلفّه الحيرة ويشحنه الساسبنس من لحظة إلى أخرى.

وأضاف الفنان الشاب: "أنا على موعد مع تجربة سينمائية مختلفة، وأتوقع إنها هتكون من الأعمال اللي الجمهور هيفتكرها.. فيها لحظات هتشده، وهتسيب أثر"، لافتًا إلى أن الفيلم يبتعد تمامًا عن النمطية، ويخوض مغامرة جديدة في الطرح والمعالجة.

ويأتي هذا الدور استكمالًا لسلسلة من الاختيارات الفنية المتنوعة التي يسعى أحمد عبد الله محمود لتقديمها في مشواره الفني، حيث يوازن بين الأعمال التجارية والجادة، سعيًا وراء إثبات موهبته كممثل يُجيد تقديم أدوار مركبة ومختلفة.