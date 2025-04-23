ارتفاع عدد ضحايا الفيوم في حادث ليبيا إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل تربلا ونقل ركاب، بطريق أجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا، إلى 7 وفيات، بعد التعرف على هوية اثنين آخرين من ضحايا الحادث وهم " أحمد ابراهيم خليل احمد"، مقيم بقرية الغرق، و"عبدالله رجب متولي جمعه"، مقيم بقريه منيا الحيط التابع لمركز إطسا، بمحافظه الفيوم.

الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق



وتعود تفاصيل الواقعه عندما لقي 12 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم مروّع وقع فجر اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في البلاد، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

نقل الجثامين إلى المستشفيات القريبة

ووصلت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث في وقت لاحق، حيث باشرت نقل الجثامين إلى المستشفيات القريبة، وتبين وفاة 7 أشخاص من أبناء مركز إطسا، محافظه الفيوم.