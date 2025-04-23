الكهرباء تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الشاغرة من الدرجة ( العالية / مدير عام ) للعمل بالقطاعات التابعة لديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها والموضحة بالإعلان

الشروط العامة للتقدم على النحو التالي :

1- يتم الحصول علي النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي

من الإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة ويرفق بالطلب المستندات الاتيه :-

أ . النموذج مستوف البيانات ومنسوخ على الكمبيوتر .

ب . بيان الحالة الوظيفية للمتقدم .

ج . صورة بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي سارية .

د. عدد (۲) صورة فوتوغرافية حديثه .

هـ. صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والدراسات العلمية الأعلى

و صورة بطاقة الرقم القومي للزوج / الزوجة والأبناء ودون سن البطاقة شهادة ميلاد مميكنة.

٢- استيفاء الشروط الخاصة للوظيفة الموضحة في بطاقة الوصف ويشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للتعيين وفقا لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة كما يشترط في كل الأحوال أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الإعلان وإلا يقل آخر تقريرين للمتقدم عن مرتبة جيد جدا وان يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء.

٣ـتقدم الطلبات شخصياً باسم السيد الأستاذ / رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الامانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشئون الأفراد بالشركة من أصل واثني عشر صورة منسوخة على الحاسب الآلي + C محمل علية نسخة من المستندات word ونسخة pdf بعد اعتمادها وذلك في موعد غايته خمسه عشر يوما عمل تبدأ من تاريخ ٢٣/ ٤ / ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٥/ ٥ / ٢٠٢٥

٤ـواذا كان المتقدم من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء برفق موافقة مبدئية من جهة عمله على النقل في حالة الترشيح للتعين بالشركة .

هـ لا يجوز التقدم في أكثر من وظيفة

٦- سوف يتم إخطار السادة المتقدمين لشغل هذه الوظائف بموعد إجراء المقابلة الشخصية .

٧ـيوجد استراحات للسكن اذا شغل المتقدم احد الوظائف خارج محافظة محل الإقامة .

1000140661

1000140662