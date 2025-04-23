ديربي الغضب يكتسي بالأحمر.. ميلان يكتسح الإنتر ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

اكتسح فريق ميلان جاره الإنتر بثلاثية نظيفة، خلال مباراة ديربي الغضب، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

واكتسى ديربي الغضب بلون قميص ميلان الأحمر والأسود، بعدما تفوق على إنتر، وتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، بالفوز في مجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-1.

مباراة الإنتر ضد ميلان

أنهى ميلان الشوط الأول من مباراته ضد الإنتر، متقدمًا بهدف للا شيء، سجله المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، عاد يوفيتش للتسجيل مجددًا في الدقيقة 49، قبل أن يختتم الهولندي تيجاني ريندرز الثلاثية في الدقيقة 85.

مباراة إنتر ضد ميلان

ميلان يتأهل لنهائي كأس إيطاليا

وكانت مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، التي أقيمت بين ميلان والإنتر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بتلك النتيجة، بلغ ميلان المباراة النهائية من كأس إيطاليا على حساب إنتر، لينتظر الفائز من مواجهة بولونيا وإمبولي في نصف النهائي الثاني.