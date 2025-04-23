أسعار ومؤشرات العملات الرقمية في اليوم.. ارتفاع جماعي تقوده بيتكوين وإيثريوم

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 ارتفاعًا جماعيًا في معظم العملات الكبرى، وسط تفاؤل المستثمرين بانتعاش السوق وعودة الزخم الإيجابي.

وبرزت بيتكوين وإيثريوم في صدارة العملات الرابحة، مع تحقيق مكاسب يومية قوية، في حين سجلت بعض العملات البديلة أداءً ملفتًا.

بيتكوين تقترب من 94 ألف دولار

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة +2.78% خلال آخر 24 ساعة ليصل إلى 93،659.7 دولارًا، بقيمة سوقية تقدر بـ 1.86 تريليون دولار، مما يعزز هيمنتها على السوق بنسبة 39.13%. وقد شهدت تداولات بقيمة تجاوزت 51 مليار دولار، ما يدل على استمرار الإقبال القوي من المستثمرين.

إيثريوم تقفز بأكثر من 5%

من جانبها، سجلت إيثريوم (ETH) مكاسب بنسبة +5.83% لتصل إلى 1،794.34 دولارًا، بقيمة سوقية بلغت 216.5 مليار دولار. وبلغ حجم التداول اليومي حوالي 25.54 مليار دولار، مما يعكس حيوية ملحوظة في السوق.

صعود ملحوظ للعملات البديلة

وشهدت العملات البديلة أداءً متميزًا، حيث ارتفعت عملة سولانا (SOL) بنسبة +4.35% لتسجل 150.86 دولارًا، بينما قفزت دوج كوين (DOGE) بنسبة +3.82% إلى 0.1793 دولارًا. وسجلت كاردانو (ADA) نموًا بنسبة +6.93% لتصل إلى 0.7002 دولارًا، في حين ارتفعت ريبل (XRP) بنسبة +2.89% لتصل إلى 2.2192 دولارًا.

عملة SUI تسرق الأضواء

خطفت SUI الأضواء اليوم بعد تسجيلها ارتفاعًا قياسيًا بنسبة +22.16%، حيث بلغ سعرها 2.9949 دولارًا، وهو ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 9.68 مليار دولار. وتُعد من أكثر العملات نشاطًا في السوق خلال الساعات الأخيرة.

العملات المستقرة: استقرار في الأسعار

أما العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) فقد حافظت على استقرارها، حيث تم تداول USDT عند 1.0003 دولارًا وUSDC عند 0.9997 دولارًا، مع تغيرات طفيفة لا تتجاوز ±0.01%.

العملات الأكثر نشاطًا

من حيث النشاط والحجم، تصدرت كل من بيتكوين وإيثريوم وريبل وسولانا قائمة العملات الأكثر تداولًا خلال اليوم، فيما لفتت عملات مثل TRUMPo وPEPE وGALA الأنظار بارتفاعات كبيرة ونشاط متزايد.

ملخص تحركات أبرز العملات الرقمية خلال 24 ساعة

العملة السعر (دولار) التغير اليومي (%) التغير الأسبوعي (%) القيمة السوقية (دولار) بيتكوين (BTC) 93،659.7 +2.78% +11.13% 1.86 تريليون إيثريوم (ETH) 1،794.34 +5.83% +12.80% 216.50 مليار ريبل (XRP) 2.2192 +2.89% +5.11% 129.62 مليار سولانا (SOL) 150.866 +4.35% +12.81% 77.86 مليار SUI 2.9949 +22.16% +40.68% 9.68 مليار دوج كوين (DOGE) 0.179299 +3.82% +14.46% 26.71 مليار كاردانو (ADA) 0.7002 +6.93% +12.74% 24.65 مليار

تُظهر هذه التحركات الإيجابية اهتمامًا متجددًا بالاستثمار في العملات الرقمية، خاصة مع تحسن المؤشرات الفنية وزيادة حجم التداول.

ويرجّح محللون استمرار الزخم في الأيام المقبلة ما لم تطرأ مستجدات تنظيمية أو اقتصادية تعكر صفو السوق.